De internetsatellieten van het Starlink-project van ruimtevaartbedrijf SpaceX starten over drie maanden met de eerste, beperkte tests. Drie maanden later moet de test beschikbaar worden voor een grotere groep geïnteresseerden, maakt SpaceX-directeur Elon Musk donderdag bekend op Twitter.

Met Starlink wil SpaceX vanuit de ruimte breedbandinternet aanbieden. Het bedrijf richt zich op gebieden waar het lastig of onmogelijk is om internet aan te bieden, of waar internet wel aanwezig maar onstabiel is.

Om het project operationeel te maken, zijn minstens vierhonderd internetsatellieten nodig. Woensdag lanceerde SpaceX voor de zevende keer een lading. Het totale aantal actieve Starlink-satellieten komt daarmee op 420.

Uiteindelijk moeten duizenden satellieten in een baan om de aarde gebracht worden. Het plan stuit ook op kritiek van mensen die vinden dat SpaceX hiermee aan ruimtevervuiling doet. Astronomen vrezen bovendien dat de satellieten het zicht van telescopen belemmert.