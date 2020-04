De Israëlische politie mag niet langer telecomdata gebruiken om te controleren of coronapatiënten zich aan de regels van thuisisolatie houden. Een parlementaire commissie haalde hier woensdag een streep door.

De Israëlische overheid gaf de politie in maart de bevoegdheid om de telecomgegevens te gebruiken om vast te stellen of mensen die in isolatie moeten zitten, daadwerkelijk thuisblijven. Een rechter moest de politie toestemming geven om de gegevens te gebruiken.

De afgelopen maand heeft de politie zo'n vijfhonderd controles per dag uitgevoerd, meldt een woordvoerder van de commissie. De controles werden uitgevoerd op basis van een lijst van 13.500 personen die was aangeleverd door het ministerie van Gezondheid.

Van de mensen die in isolatie moesten blijven, heeft volgens het ministerie 15 procent zich niet aan de regels gehouden. Een woordvoerder van de politie zegt dat 203 mensen zijn aangehouden. Dat zou vaak zijn gebeurd op basis van de locatiegegevens van smartphones.

De bevoegdheid zou in eerste instantie voor een maand gelden. Het verzoek om die periode te verlengen, werd woensdag door de parlementaire commissie afgewezen.

Veiligheidsdienst gaat wel door met monitoren

Ook de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet kreeg de bevoegdheid om telefoons van coronapatiënten te volgen. Op die manier moet duidelijk worden waar zij zich begeven en wie ze zijn tegengekomen.

Mensenrechtenorganisaties zien beide bevoegdheden als een onevenredige inbreuk op de privacy en stapten naar de rechter. Hoewel de politie niet langer bij de gegevens mag, kan Shin Bet nog steeds coronapatiënten monitoren.

Een ambtenaar van de Israëlische overheid noemt de resultaten "verrassend goed". Meer dan de helft van besmettingen van personen die elkaar niet kennen, zijn volgens de ambtenaar vastgesteld met hulp van Shin Bet. Besmettingen binnen gezinnen zijn in deze cijfers niet meegerekend.

In Israël zijn ruim 14.000 bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus vastgesteld. Minstens 187 mensen in het land zijn aan het virus overleden.

