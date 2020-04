Twitter verbiedt de verspreiding van complottheorieën over 5G en het coronavirus, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. Alle "ongefundeerde berichten" die mensen oproepen tot actie, het vernietigen of beschadigen van kritieke infrastructuur of maatschappelijke onrust, zijn verboden.

Het bedrijf noemt als voorbeeld berichten die beweren dat de supermarkten niet meer bevoorraad worden en dat mensen "zo snel mogelijk naar de supermarkt moeten rennen om te hamsteren".

Ook beweringen als "5G leidt tot het coronavirus - vernietig alle zendmasten in je buurt!" zijn voortaan expliciet verboden. Op sociale media doen complottheorieën de ronde die het coronavirus aan 5G linken. Mogelijk als gevolg daarvan worden er zendmasten in brand gestoken, ook in Nederland.

Tot nu toe is geprobeerd om bij zeventien zendmasten in Nederland brand te stichten. De schade kan leiden tot uitval van telecomdiensten. Meerdere verdachten zijn op beeld vastgelegd, maar er is nog niemand aangehouden. Over hun motief kan dus niets met zekerheid gezegd worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.