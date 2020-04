De Chinese telefoonmaker Lenovo heeft woensdag een nieuw Motorola-toestel onthuld. De Motorola Edge heeft een oledscherm met randen die bijna 90 graden rond beide zijkanten van het toestel buigen.

De Motorola Edge heeft een scherm van 6,7 inch met een schermverdeling van 21:9. De telefoon gebruikt het Endless Edge-display, waardoor de randen van het scherm om het toestel buigen. Het is hiermee mogelijk om ook via de randen van het scherm interactie te hebben met het toestel.

Gebruikers kunnen via de rand omhoog en omlaag vegen om meldingen te zien of van app te wisselen. Daarnaast lichten de randen op om de oplaadstatus van de batterij, inkomende oproepen, alarmen en meldingen te tonen.

Op de achterkant van de telefoon heeft de Motorola Edge een drievoudig camerasysteem. Een 64-mexapixelcamera als hoofdcamera, een 16-mexapixelcamera met ultragroothoeklens en een 8-megapixelcamera met optische zoom. De telefoon heeft 6 GB geheugen, 128 GB opslag en een 4500 mAh-accu.

De Motorola Edge heeft een Snapdragon 765-processor en is geschikt voor 5G-netwerken. Ook heeft de telefoon een traditionele 3,5 mm-aansluiting waarop een koptelefoon kan worden aangesloten. Volgens Lenovo, het bedrijf achter de Motorola-telefoons, heeft de telefoon "de krachtigste luidsprekers ooit in een smartphone".

De Motorola Edge is vanaf midden juni beschikbaar in Nederland voor 599,99 euro. Lenovo heeft woensdag ook de Motorola Edge+ aangekondigd, maar deze wordt vooralsnog niet in Nederland uitgebracht.