De politie heeft 25 tips binnengekregen nadat dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht opnieuw beelden werden getoond van mensen die verdacht worden van het in brand steken van zendmasten. Dit laat een woordvoerder donderdag weten. Het is nog niet duidelijk wie achter de branden zitten.

Dinsdag werden in Opsporing Verzocht beelden getoond van twee verdachten die op 18 april bij een zendmast in Amsterdam gefilmd werden. Ook de beelden van een verdachte en diens auto bij een zendmast in Almere zijn getoond.

Daarnaast liet de politie in het opsporingsprogramma beelden zien die mogelijk verband houden met brandstichting bij een zendmast in Dronten. Het is echter onduidelijk of de gefilmde personen, die een jerrycan vulden bij een tankstation in de buurt, betrokken zijn bij de brandstichting.

Over het motief van de daders kan de politie nog niets zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt echter extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

Teller aantal brandstichtingen staat op zeventien

In de uitzending van een week eerder toonde de politie al beelden van een verdachte van brandstichting in Groningen. Ook dat leidde tot tientallen tips, maar er is vooralsnog niemand aangehouden. De beelden werden dinsdag opnieuw gedeeld.

Sinds 3 april is bij in totaal bij zeventien zendmasten verspreid over het land geprobeerd brand te stichten. Het is onduidelijk of er een - al dan niet gecoördineerd - verband is tussen de branden verspreid over het land.