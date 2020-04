Een groep van hoogleraren, deskundigen en critici velde woensdag haar oordeel over de wens van het kabinet om een app in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Door zowel een aantal uitgenodigde experts als Tweede Kamerleden werd geconcludeerd dat het idee voor een traceerapp op basis van bluetooth "onderuit geschoffeld" is.

Het gaat om de mogelijke inzet van een app waarmee achterhaald kan worden bij wie een coronapatiënt in de buurt is geweest. In eerste instantie zou de app vanaf 28 april in productie moeten gaan, maar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft het besluit hierover met vier weken uitgesteld.

Voor de app wordt geneigd naar het gebruik van bluetooth om smartphones onderling signalen te laten uitwisselen. Op die manier zou op smartphones een gepseudonimiseerd logboek kunnen ontstaan van personen die bij anderen in de buurt zijn geweest. Dit kan helpen om hen te waarschuwen als bij iemand een besmetting wordt vastgesteld.

Experts uitten woensdag in de Tweede Kamer echter hun kritiek op deze aanpak, vanwege onder meer de beperkingen van bluetooth. "Het bereik van van radiosignalen (van bluetooth, red.) in deze zaal is heel anders dan in de gang beneden", merkte hoogleraar Maarten van Steen op. De beperkingen van bluetooth zouden volgens hem een "onoverkomelijke hindernis" kunnen vormen.

"Met automatische bluetoothmetingen heb je geen context", zei internetdeskundige Marleen Stikker. Zij doelt daarmee op het feit dat bluetooth wel een mogelijk contact registreert, maar dat er nog meer werk verricht moet worden om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een risico.

Bluetooth kan bijvoorbeeld ook "de grasmaaiende buurman aan de andere kant van de schutting" registreren, luidde het voorbeeld van hoogleraar en huisarts Niels Chavannes. Stikker roept op om bluetooth expliciet uit te sluiten van de opties als het kabinet terug naar de tekentafel gaat.

Inzet van een app is 'experiment met de maatschappij'

In de discussie kwamen ook andere onzekerheden rond een aanpak met bluetooth aan bod. Zo leeft ook de vraag hoeveel mensen een app zouden moeten downloaden. Ook is nog niet goed in kaart gebracht wat de introductie van een overheidsapp met het gedrag van mensen doet en of zij zich - wellicht onterecht - veiliger gaan voelen.

De inzet van een app is een "heel ingrijpend experiment met de maatschappij", stelde hoogleraar Marc de Vries. "Wat gaat dit doen met mensen? Met onze maatschappelijke verhoudingen? Je kunt het technisch onder de knie krijgen, maar zelfs al zou dat lukken, dan blijven andere vragen staan."

We weten nog niet goed waar de GGD precies behoefte aan heeft, zei Evelyn Austin van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. "En gaan de data van tien miljoen mensen (die die mogelijk via de app aanleveren, red.) dat ondersteunen of niet? Daar zouden we nog heel graag antwoord op willen."

De GGD maakt naar verwachting vrijdag bekend aan welke eisen een potentiële app zou moeten voldoen. De GGD-koepelorganisatie benadrukte dinsdag in de Tweede Kamer al dat er "geen reden" is om in deze fase van het coronavirus - de lockdown die zeker tot 20 mei duurt - een app in te zetten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.