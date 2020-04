Het aantal dagelijks actieve gebruikers van Snapchat kwam in het afgelopen kwartaal neer op 229 miljoen wereldwijd, heeft moederbedrijf Snap bekendgemaakt in zijn kwartaalcijfers (pdf). Dat is een toename van 20 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019.

Het is de grootste groei die Snapchat sinds het tweede kwartaal van 2017 in een jaar tijd heeft meegemaakt. Snap-directeur Evan Spiegel: "De focus van Snapchat was altijd om vriendschappen te onderhouden als mensen niet bij elkaar waren. Dat geldt zeker nu mensen fysiek afstand nemen van elkaar en thuisblijven."

De app biedt onder meer gezichtsfilters en spelletjes waarmee gebruikers zich kunnen vermaken. Ook de video's van uitgevers die voor Snapchat worden gemaakt werden de afgelopen maanden goed bekeken. Zestig Snapchat-shows bereikten ruim tien miljoen kijkers.

Snap boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 462 miljoen dollar (425 miljoen euro), ruim 44 procent meer dan de 320 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2019. Het bedrijf maakt nog steeds verlies, zij het iets minder dan vorig jaar; namelijk 305 miljoen dollar ten opzichte van 310 miljoen.