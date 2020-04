De grote technologiebeurs IFA in Berlijn gaat dit jaar niet door in traditionele vorm, schrijft IFA-voorzitter Hans-Joachim Kamp dinsdag in een reeks tweets.

IFA laat weten dat het evenement dit jaar niet helemaal wordt afgelast, maar doorgaat "volgens een innovatief nieuw concept". Het is niet bekend wat de organisatie daar precies mee bedoelt. Veel organisatoren van eerder afgelaste techbeurzen en -evenementen hebben gezegd een online alternatief te bieden.



Tot 24 oktober 2020 zijn evenementen waar meer dan vijfduizend mensen op afkomen in Berlijn verboden. IFA vindt doorgaans in september plaats. Kamp zegt binnenkort meer duidelijkheid over de beurs van dit jaar te bieden.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus zijn al veel evenementen afgelast. Zo ging de telefoonbeurs MWC dit jaar niet door en werden Google I/O en Facebook F8 geschrapt.

Andere evenementen zullen alleen digitaal plaatsvinden. Onder meer gamebeurs E3, Apples ontwikkelaarsbeurs WWDC en Microsoft Build zijn online te volgen.

