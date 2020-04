Het digitale archief van het Montessori Lyceum Groningen, Montessori Vaklyceum en het Harens Lyceum is getroffen door een computervirus. De bestanden uit het archief van de scholen zijn daardoor onherstelbaar beschadigd, blijkt vandaag uit intern onderzoek naar de gebeurtenis.

In het archief stonden correspondentie, roosters en leerlingendossiers van enkele jaren. Het is voor de scholen lastig te bepalen wat er precies in het archief staat omdat de bestanden in het archief niet meer geopend kunnen worden.

Het is niet vastgesteld dat er informatie uit het digitale archief is gehaald, maar dat kan ook niet worden uitgesloten. Vanuit Openbaar Onderwijs Groningen, de scholengemeenschap waar de drie scholen onder vallen, is melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie.

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen werkt de afdeling ICT nauw samen met de functionaris gegevensbescherming en wordt een extern expertisebureau ingeschakeld om te zorgen voor een betere beveiliging van de servers.

Het online onderwijs op de scholen en de schoolexamens gaan gewoon door. De meeste bestanden, cijfers en voortgang van leerlingen worden tegenwoordig in een andere online omgeving opgeslagen.

Om wat voor computervirus het precies gaat is niet bekend, ook is het niet duidelijk of en welke persoonsgegevens van leerlingen in het archief stonden. Een woordvoerder van het Openbaar Onderwijs Groningen was niet direct beschikbaar voor vragen van NU.nl.