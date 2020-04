WhatsApp heeft dinsdag nieuwe stickers uitgebracht die gebruikt kunnen worden in chats, zo schrijft de chatdienst in een blogpost. De stickers zijn samen met wereldgezondheidsorganisatie WHO ontwikkeld en hebben te maken met social distancing.

Het stickerpakket heet 'Together at Home' en bestaat uit stickers die mensen aanmoedigen om bijvoorbeeld vanuit huis te werken en handen te wassen. Zo is er een sticker waarop iemand in zijn onderbroek achter zijn laptop zit en een sticker van een kat die op het toetsenbord van een laptop ligt. Ook staan zorgmedewerkers in de schijnwerpers, op een van de stickers staat een dokter met een superheldencape.

"We hopen dat mensen deze stickers gebruiken om in te checken bij dierbaren, vooral degenen die zich geïsoleerd, alleen en bang voelen. Dit pakket biedt creatieve manieren om mensen eraan te herinneren hun handen te wassen, afstand te houden en vooral om medische helden en persoonlijke helden in ons leven te vieren", aldus WhatsApp.

Op sommige stickers staat tekst. Deze tekst is naast in het Engels ook beschikbaar in negen andere talen: Arabisch, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans en Turks. De stickers zijn nu beschikbaar in WhatsApp.