Het kabinet verwacht over vier weken te kunnen besluiten of en hoe een app kan worden ingezet waarmee personen die mogelijk in aanraking zijn gekomen met een coronapatiënt getraceerd kunnen worden. Dat maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in de nacht van dinsdag op woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister De Jonge besloot geen opdracht te geven tot de inzet van een van de zeven apps die afgelopen weekend tijdens een 'appathon' werden gepresenteerd.

Uiteindelijk bleek dat geen van de voorgestelde apps klaar is voor gebruik. Onder meer het nut van een traceerapp is niet bewezen en ook op het gebied van privacy en veiligheid waren er nog te veel vraagtekens.

De minister schrijft wel dat hij "blij" is dat de 'appathon' tot een breed maatschappelijk debat heeft geleid. "Ik denk niet licht over de invoering van digitale ondersteuning van bron- en contactopsporing. Ik zal geen concessies doen aan de randvoorwaarden. De eventuele invoering van apps zal gepaard moeten gaan met wetenschappelijk onderzoek."

Nieuw team voor corona-app

In de Kamerbrief staat dat er een nieuw team in het leven wordt geroepen om aan een nieuwe oplossing zal werken. "Mijn inzet is om snel te kunnen beschikken over een team met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie."

De Jonge maakte op 7 april bekend dat het kabinet denkt aan de inzet van een app waarmee te achterhalen is bij welke mensen een besmette persoon in de buurt is geweest. De app zou het onderzoek dat de GGD normaal al uitvoert, moeten ondersteunen.

GGD: 'Geen reden' om app nu al in te zetten

Volgens de GGD-koepelorganisatie is er "geen reden" om op dit moment een app in te zetten. De maatregelen van de 'intelligente lockdown' die op 12 maart werden aangekondigd, werden dinsdag tot in ieder geval 20 mei verlengd. Zolang deze fase aanhoudt, heeft de inzet van een app volgens de GGD weinig nut.

Als de maatregelen op een later moment versoepeld worden, kan een app volgens de GGD mogelijk wel helpen bij het in kaart brengen van de contacten van besmette personen.

Op een later moment kan een app dit werk mogelijk zelfs gedeeltelijk overnemen. Het mensenwerk bij de GGD blijft zich in dat geval focussen op kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, en mensen zonder app.

De GGD richt op verzoek van De Jonge een speciale taskforce in, die de invloed van de app op het gedrag van burgers moet onderzoeken.

