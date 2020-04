Het aantal nieuwe projecten op crowdfundingwebsite Kickstarter is in een jaar tijd met 35 procent afgenomen, blijkt uit een interne mail die in handen is van The Verge. Het bedrijf vreest daardoor medewerkers te moeten ontslaan.

Op Kickstarter betalen mensen eenmalig voor een project. De maker achter het project stelt vooraf een streefbedrag in en heeft vervolgens een bepaalde periode de tijd om het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Bij ieder geslaagd project gaat een klein percentage van de opbrengst naar Kickstarter.

In de afgelopen weken ziet het bedrijf echter dat er steeds minder nieuwe projecten gestart worden op het platform. Het bedrijf heeft nog geprobeerd ondernemers aan te moedigen om ook tijdens de COVID-19-uitbraak nieuwe projecten te blijven starten, maar dat mocht niet baten.

Het aantal projecten op de website is nu 35 procent kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar. "Met geen duidelijk teken van herstel", schrijft Kickstarter-CEO Aziz Hasan in de interne memo.

Mogelijke ontslagen

Om het gat in de inkomsten op te vangen, gaat Kickstarter in eerste instantie bezuinigen op de lonen van topmensen. Ook wordt er minder personeel aangenomen. Hasan vreest echter dat dit niet genoeg is en dat er noodgedwongen ontslagen volgen.

"We moeten kijken naar andere manieren om het bedrijf te herstructureren, dus ook naar mogelijke ontslagen van personeel op meerdere bedrijfsniveaus", zo staat in de memo.