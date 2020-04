De app De Corona Check is vanaf dinsdag in heel Nederland te gebruiken, bevestigt oprichter Daan Dohmen in gesprek met NU.nl na berichtgeving van het AD. Via de app kunnen gebruikers hun symptomen doorgeven.

De ingevulde gegevens worden beoordeeld door een algoritme. Als het erop lijkt dat een gebruiker COVID-19 heeft, dan neemt medisch personeel uit een van de zeven regiecentra contact met de gebruiker op. Huisartsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen zijn hierbij betrokken. Vervolgens wordt een gebruiker geadviseerd om de huisarts te bellen.

De app was al in verschillende regio's beschikbaar, maar is nu landelijk uitgerold. Inmiddels hebben 115.000 mensen de app gedownload. "De laatste uren gaat het hard", zegt Dohmen. Om de app te installeren, moeten mensen zich via de website van De Corona Check aanmelden.

De Corona Check is gebaseerd op de bestaande app Luscii. Dit is een medisch gecertificeerde begeleidingsapp voor mensen met een chronische ziekte. Deze app wordt al jaren door bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt voor hulp op afstand.

"Dagelijks vullen zo'n 70.000 mensen hun gegevens in", zegt Dohmen. "Daarvan zijn er zo'n vierduizend geïdentificeerd als 'COVID-19-verdachte'. Op basis van de app is vastgesteld dat deze mensen zeer waarschijnlijk corona hebben, maar zij moeten zich dan nog wel laten testen."

