Frankrijk werkt aan een app die de verspreiding van het coronavirus tegen moet gaan. Omdat beveiligingsfuncties van het iPhone-besturingssysteem de software in de weg zitten, vraagt het land of Apple de beveiliging kan versoepelen, zo schrijft Bloomberg.

Cédric O, de minister die zich in Frankrijk bezighoudt met digitalisering, zegt Apple te hebben gevraagd "een technische drempel" te verlagen. Dat zou noodzakelijk zijn om te app te kunnen ontwikkelen.

In iOS kunnen apps geen data uitsturen via bluetooth als de app niet actief in gebruik is. Werkt een app op de achtergrond, maar is ze niet geopend, dan kan de app geen informatie uitzenden. Deze maatregel is bedoeld om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Frankrijk wil de techniek echter gebruiken voor een app die mensen vertelt of ze in de buurt zijn geweest van coronapatiënten. De app moet op 11 mei uitgebracht worden, maar de ontwikkeling loopt nu vertraging op. Overleg met Apple zou nog niets hebben opgeleverd.

Apple en Google werken samen

Apple werkt ondertussen samen met Google aan de ontwikkeling van een eigen technologie voor corona-apps, die eveneens via bluetooth werkt.

In mei brengen Apple en Google hiervan de nodige softwaretools uit, zodat gezondheidsautoriteiten die in hun apps kunnen bouwen. Daarnaast willen de bedrijven de trackingtechnologie de komende maanden direct in hun mobiele besturingssystemen zetten, zodat de gebruiker geen aparte app meer hoeft te gebruiken.

De bedrijven maakten bekend dat de locatie en identiteit van de gebruikers niet via de technologie worden verzameld. Er wordt alleen opgeslagen wanneer de telefoons van gebruikers bij elkaar in de buurt waren.

Trackingapp in Nederland

Ook in Nederland wordt gewerkt aan een app die de verspreiding van het coronavirus moet monitoren. Net als in Frankrijk moet de app mensen waarschuwen als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Het is nog niet bekend hoe die app eruit moet gaan zien. Een door het ministerie geïnitieerde 'appathon' riep afgelopen weekend flink wat vragen op; zo is nog veel onduidelijk over de waarborging van de privacy van gebruikers en de technische werking van zo'n app.