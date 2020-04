Facebook gaat wereldwijd een enquête uitrollen waarbij gebruikers gevraagd worden naar symptomen van het COVID-19-virus, schrijft het bedrijf maandag in een blogpost. Deze enquête moet een beter beeld geven van de verspreiding van het coronavirus.

Wereldwijd, dus ook in Nederland, krijgen willekeurig gekozen gebruikers bovenaan hun nieuwsfeed de optie om deel te nemen aan een enquête van gezondheidsonderzoekers van Carnegie Mellon University. In de vragenlijst wordt aan de gebruikers gevraagd of ze symptomen hebben die kunnen duiden op het coronavirus, zoals koorts, hoesten of kortademigheid.

Deze gegevens moeten meer inzicht geven in hoe het coronavirus zich zal verspreiden. Ook zouden de symptomen kunnen voorspellen hoeveel mensen de komende dagen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

De antwoorden op de vragen zouden niet door Facebook zijn in te zien en worden geanonimiseerd naar de onderzoekers gestuurd.

"We hopen dat dit regeringen en gezondheidsinstanties over de hele wereld de komende weken en maanden zal helpen bij het nemen van beslissingen", aldus Facebook-CEO Mark Zuckerberg maandag in The Washington Post.

Kaart met symptomen per staat

Facebook heeft de enquête twee weken geleden in de Verenigde Staten uitgezet. Deze is daar in de eerste twee weken door een miljoen Facebook-gebruikers ingevuld en volgens onderzoekers zijn de resultaten veelbelovend.

Voor de Verenigde Staten is inmiddels een kaart beschikbaar waar de symptomen per staat te zien zijn. Deze kaart wordt elke dag geüpdatet.

Het is niet bekend of er voor Nederland ook zo'n kaart beschikbaar wordt gemaakt. "De enquête wordt in Nederland beschikbaar. Of er dan ook een kaart komt, is een volgende stap", aldus een woordvoerder van Facebook.

