Nederlanders verbruikten vorig jaar tien keer zoveel 4G-data als vijf jaar geleden, concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de maandag gepubliceerde Telecommonitor.

In totaal verbruikten Nederlanders vorig jaar 700 miljard MB aan 4G-data. De 4G-standaard werd in 2012 in Nederland geïntroduceerd. In het jaar 2015 werd 50 miljard MB verbruikt.

De hoeveelheid data die jaarlijks via 3G wordt verbruikt, is sindsdien niet veranderd. Het totale dataverbruik steeg met 32 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Nederlanders verstuurden in 2019 ten opzichte van 2015 zo'n 10 procent minder sms-berichten. De hoeveelheid telefoontjes steeg met 15 procent.

Volgens de Telecommonitor is T-Mobile marktleider in Nederland als het gaat om dataverbruik. Samen met Tele2 is het bedrijf verantwoordelijk voor bijna de helft van al het mobiele dataverkeer in Nederland. Daarna volgen KPN en VodafoneZiggo.