De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar minstens zeventig gehackte Nederlandse websites waarop illegaal coronamedicijnen worden aangeboden.

De gehackte sites kwamen aan het licht na een tip van de Deense medicijnenautoriteit. De eigenaren van getroffen websites wordt aangeraden om de software achter hun sites te updaten.

Er zijn nog geen medicijnen goedgekeurd voor gebruik om COVID-19 te bestrijden. Verschillende medicijnen, zoals bepaalde pillen tegen malaria, worden op sommige plekken aangeprezen of verkocht als wondermiddel. Het is echter illegaal om deze middelen te verkopen als coronamedicijn, waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in maart.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.