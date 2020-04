De Australische overheid wil techgiganten als Facebook en Google gaan dwingen om nieuwsmedia te betalen voor artikelen. Dat meldt het Australische ABC News op maandagochtend.

De Australische markttoezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) zou in eerste instantie in samenspraak met de techbedrijven een stel regels opstellen voor de sector. Maar de Australische overheid ziet geen brood meer in zo'n vrijwillige code: de ACCC stelt dat het "onwaarschijnlijk" is dat techbedrijven zouden instemmen met het betalen van nieuwsmedia voor hun content.

De beslissing is nu genomen vanwege de coronacrisis en de economische schade die journalistieke bedrijven oplopen door teruglopende advertentieinkomsten. De ACCC wil eind juli met een voorstel komen.