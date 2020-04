Facebook heeft besloten zijn Facebook Gaming-app eerder uit te rollen dan gepland. De app, die bedoeld is voor het delen van gamevideo's en het spelen van simpele casual games, is vanaf maandag te installeren op Android-smartphones, schrijft The New York Times.

Met de app wil Facebook concurreren met YouTube en Twitch, de twee meest populaire streamingsites voor games. De uitrol volgt op een periode van bijna twee jaar waarin Facebook tests uitvoerde rond het gamingplatform.

Facebook Gaming was al langer toegankelijk via de website en de algemene Facebook-app. Begin april kondigde Facebook aan dat het een nieuwe Tournaments-functie voor e-sportstoernooien eerder toegankelijk zou maken dan gepland.

In een reactie aan The New York Times stelt Facebook dat het de app eerder op de markt brengt vanwege de coronacrisis. Er wordt veel meer gegamed omdat mensen nu thuiszitten.