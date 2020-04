Bij een van de zeven kandidaat-apps die in de race zijn om de Nederlandse corona-app te worden, is binnen 24 uur na de presentatie al een datalek aangetroffen. Dat meldt RTL Nieuws zondagmorgen.

De organisatie van de app Covid 19 Alert zette gisteren de broncode van de app online. Daarin waren echter bijna tweeduizend volledige namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden te vinden van gebruikers van een andere app die aan de corona-app gelinkt is.

"Wij hebben de code zo snel mogelijk openbaar gemaakt", aldus een woordvoerder van de app tegen RTL Nieuws. "In dat proces hebben we per ongeluk deze data online gezet."

Broncode offline, toch nog te vinden

Na melding door RTL Nieuws hebben de makers van Covid19 Alert een deel van hun broncode offline gehaald. Desondanks is de gelekte data met enig zoekwerk nog steeds terug te vinden.

Bovendien is het offline halen van broncode in strijd met het verzoek van gezondheidsminister Hugo de Jonge om alle code openbaar te maken, zodat critici kunnen meekijken hoe de app in elkaar steekt, of dat wel veilig is en de privacy van de gebruiker niet schendt.

Presentatieweekend voor twee typen apps

Minister Hugo de Jonge kondigde op 7 april aan dat het kabinet twee apps wil inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Eén landelijke app moet ervoor gaan zorgen dat je een seintje krijgt als je in contact bent geweest met iemand die het virus onder de leden heeft. Covid 19 Alert is een van de kandidaat-apps die daarvoor in de race is. Met een tweede nog te selecteren app moet je kunnen overleggen met een arts als je denkt coronasymptomen te hebben.

Vrijdag werd bekendgemaakt dat zeven bedrijven en organisaties tot de voorselectie behoren. Zij presenteren hun ideeën dit weekend aan het publiek, dat feedback kan geven.