Zondag presenteren de zeven bedrijven en organisaties die zijn doorgedrongen tot de voorselectie van een corona-app voor de tweede dag hun ideeën aan het publiek. Het programma duurt van 10.00 uur tot 17.30 uur en is hieronder live te volgen. De zeven partijen hebben zaterdag kritiek te horen gekregen, die zij in de nacht hebben kunnen verwerken. Zondag mogen zij opnieuw aantonen waarom hun app nuttig kan zijn in de strijd tegen het coronavirus, dat de app aan de voorwaarden voldoet en dat zij naar de feedback hebben geluisterd.

Video Livestream: Tweede dag van de presentatie van corona-apps