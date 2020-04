Zondag presenteren de zeven bedrijven en organisaties die zijn doorgedrongen tot de voorselectie van een corona-app voor de tweede dag hun ideeën aan het publiek. Het programma duurt van 10.00 uur tot 17.30 uur en is live via NU.nl te volgen. Dit is wat je moet weten.

Corona-apps?

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde op 7 april aan dat het kabinet apps wil inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdag werd bekendgemaakt dat zeven bedrijven en organisaties tot de voorselectie behoren. Zij presenteren hun ideeën zaterdag en zondag aan het publiek, dat feedback kan geven.

Het hele programma van zondag is via NU.nl en op YouTube te volgen.

Het programma van zondag 19 april: 10.00 - 10.15 uur: Opening

10.15 - 13.00 uur: Presentatie en demonstratie van de apps

13.00 - 16.00 uur: Pauze

16.00 - 17.30 uur: Eindpresentaties

Wat is het doel van de presentaties?

De zeven partijen hebben zaterdag kritiek te horen gekregen, die zij in de nacht hebben kunnen verwerken. Zondag mogen zij opnieuw aantonen waarom hun app nuttig kan zijn in de strijd tegen het coronavirus, dat de app aan de voorwaarden voldoet en dat zij naar de feedback hebben geluisterd.

Het idee is dat wetenschappers, experts en burgers de apps kunnen bekijken en vragen kunnen stellen. Het gebruik van een app door een overheid kan namelijk ingrijpend zijn. Op deze manier wil de overheid gehoor geven aan zorgen op dit gebied.

Is dat genoeg?

Volgens een aantal critici niet. Een aantal organisaties en deskundigen vindt dat het proces veel te snel gaat. Er zitten twee weken tussen het moment dat De Jonge aankondigde dat de overheid apps wil inzetten en aanstaande dinsdag - het moment dat het besluit erover bekend wordt gemaakt.

Vrijdag maakte een aantal deskundigen van de coalitie Veilig Tegen Corona bekend afstand te nemen van de voorselectie. Deze groep adviseerde het ministerie samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD over de voorwaarden waaraan een app zou moeten voldoen, maar zag dat niet terugkomen in de geselecteerde apps.

Komt er sowieso een app?

Dat staat nog niet vast. In theorie kan van elk van de zeven apps na dit weekend geconcludeerd worden dat die niet aan de voorwaarden voldoet. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens houdt een oogje in het zeil. De toezichthouder maakt maandag bekend of de apps aan de privacywetgeving voldoen.

Minister De Jonge maakt dinsdag bekend of het kabinet een app gaat inzetten. Dan wordt ook bekend hoelang het duurt voordat de app aangeboden wordt. Het installeren van de app wordt niet verplicht, zei premier Mark Rutte vrijdag.

Video Livestream: Tweede dag van de presentatie van corona-apps

