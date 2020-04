Een deel van de experts die de afgelopen dagen betrokken was bij het terugbrengen van tientallen ideeën voor corona-apps tot enkele concrete voorstellen, neemt afstand van de lijst van zeven apps die het kabinet vrijdag presenteerde. De critici roepen het kabinet op om terug te gaan naar de tekentafel.

Onder de zeven apps die de voorselectie hebben gehaald, zitten apps die door experts zijn afgekeurd, schrijven zeven deskundigen uit de coalitie Veilig Tegen Corona in een reactie op hun website. De groep adviseerde de overheid samen met het RIVM en de GGD over criteria waaraan een app zou moeten voldoen.

Daarnaast hebben de zeven ondertekenaars kritiek op de haast waarmee het kabinet de apps wil introduceren. Eenzelfde geluid klonk eerder ook al uit andere hoeken, waaronder de Tweede Kamer.

Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat "een flink deel" van de 67 experts die bij het proces betrokken was, kritiek heeft op de werkwijze rond de voorselectie. "We hebben geen flauw idee hoe deze lijst tot stand is gekomen", doet een van hen anoniem beklag.

Het Platform Burgerrechten en actiegroep Bits of Freedom spreken in een gezamenlijke open brief van een "gehaast en chaotisch" proces waardoor het vertrouwen in het project geschaad wordt. Daarnaast onderbouwt het kabinet het maatschappelijk nut en de noodzaak voor een app niet, luidt de kritiek.

Ministerie: Apps kunnen komende dagen alsnog afvallen

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat het inderdaad mogelijk is dat apps de voorselectie hebben gehaald ondanks een negatief oordeel van andere experts, omdat de apps in groepen van meerdere deskundigen zijn beoordeeld.

De zeven apps worden zaterdag en zondag in een publieke test nogmaals beoordeeld. Dan "zal moeten blijken of deze initiatieven inderdaad niet voldoen en dus zullen afvallen". Ook geeft de Autoriteit Persoonsgegevens een oordeel. De toezichthouder controleert of de voorstellen aan de privacywet voldoen.

