Premier Mark Rutte heeft zich vrijdagmiddag tijdens een persconferentie uitgesproken tegen het in brand steken van zendmasten. Hij noemt het "levensgevaarlijk" en "onacceptabel".

De afgelopen weken zijn door het hele land zeker vijftien zendmasten in brand gestoken. Daardoor kan de communicatie van het telefoonverkeer plat komen te liggen. "Dit raakt niet alleen onze telefoons, maar ook onze hulpdiensten", benadrukt Rutte.

"Stop hiermee", zei hij. "Dit is van groot belang. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Zeker nu er zoveel druk op onze hulpdiensten ligt, is dit onacceptabel."

Daarmee lijken de woorden van Rutte op die van minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Hij noemde de brandstichting ook levensgevaarlijk en sprak over "een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving".

De politie spreekt van een "zorgelijke en onacceptabele" situatie. De politie roept mensen op om zendmasten in de buurt in de gaten te houden en 112 te bellen als er brand wordt gesticht.