Welke oordopjes met draad zijn het beste om je favoriete muziek te luisteren? En welke oordopjes hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Oordopjes met draad zijn vooral handig voor onderweg. Ze zijn compact en na gebruik berg je ze makkelijk op. Ook prettig: ze zijn goedkoper dan draadloze oordopjes en de verbinding met je telefoon is storingsvrij. De draad van oordopjes raakt nog weleens in de knoop, maar als je voorzichtig bent gaan ze lang mee.

De Consumentenbond test koptelefoons samen met een vast panel van ervaren muziekluisteraars. In totaal zijn er 164 koptelefoons getest die goed verkrijgbaar zijn, waarvan 28 oordopjes met draad. Het panel beoordeelt de geluidskwaliteit en spraakfragmenten. De Consumentenbond beoordeelt hoe snel een draad in de knoop raakt, de constructie van de koptelefoon en de mogelijkheden.

Een model van Sennheiser is de Beste uit de Test. Eentje van Sony is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sennheiser CX 5.00i Richtprijs: 80 euro

Testoordeel: 7,7

Goede geluidskwaliteit en prettig draagcomfort

De Sennheiser CX5.00i is al wat langer op de markt, maar dit model verslaat nog steeds zijn (soms veel prijzigere) concurrenten.

De geluidskwaliteit is van een zeer hoog niveau en laat weinig te wensen over. Alleen de hogere tonen vertonen soms een wat scherpe kant. Ga je voor geluidskwaliteit en maakt de kleur je niet uit? In bepaalde kleuren is hij zelfs voor 60 euro te vinden.

De geteste oordopjes zijn geschikt voor de iPhone. Er is ook een variant voor Android-smartphones. Die herken je aan de 'G' in het typenummer: CX 5.00G. Je kunt de iPhone-oordopjes wel met een Android-smartphone gebruiken, maar dan werkt alleen de play/pauze knop en de microfoon.

Beste Koop: Sony MDR-XB50AP Prijs: 28 euro

Testoordeel: 7,3

Goede geluidskwaliteit voor een lage prijs

Deze koptelefoon is ook een al wat ouder model, maar is nog goed verkrijgbaar. Een prima product voor maar 28 euro. Daarom is hij nog steeds de Beste Koop.

Hij heeft een draad met microfoon en de plugjes lekken maar weinig geluid naar buiten. Hij klinkt in het algemeen goed, met alle soorten muziek, maar er ligt wel enige nadruk op de bassen.

Je krijgt vier verschillende maten plugjes bij deze oortjes. Zo vind je een goed passend plugje voor jouw oor. De koptelefoon is bedoeld voor Android, maar je kunt hem ook met een iPhone gebruiken. De functies van de afstandsbediening zijn met een iPhone wel beperkt. Zo kun je wel pauzeren, maar niet het volume regelen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product.

De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.