Van de honderden voorstellen voor corona-apps die het kabinet heeft ontvangen, zijn er nu nog zeven over. Dit weekend worden de voorstellen door wetenschappers, experts en het publiek onder de loep genomen.

Het kabinet kondigde vorige week aan twee apps in te willen zetten in de strijd tegen het coronavirus. Met één app moet te achterhalen zijn bij wie besmette coronapatiënten in de buurt zijn geweest. De andere app moet het voor mensen makkelijker maken om vanuit huis in contact te komen met een medisch deskundige.

De zeven geselecteerde apps sluiten volgens het ministerie het beste aan op het werkproces van de GGD voor bron- en contactonderzoek. Ook zouden deze voorstellen voldoen aan eisen die zijn gesteld op het gebied van privacy, de beveiliging van data en informatie en gebruikersgemak.

Dit weekend nemen de zeven teams deel aan een zogenoemde appathon, een digitaal evenement om de corona-apps te kunnen testen en verbeteren. Deze appathon is voor publiek te volgen via de website van Rijksoverheid.

Toezichthouder AP toetst de privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit weekend onderzoeken in welke mate de apps aan de privacywetgeving voldoen. "We hebben drie teams opgezet die de apps het hele weekend grondig tegen het licht gaan houden", aldus een woordvoerder van de toezichthouder tegen NU.nl.

Daarnaast beoordeelt de AP de risico's die de apps met zich meebrengen, zoals het risico dat de persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Maandag 20 april maakt de privacywaakhond de bevindingen bekend. Op basis van het expert- en publieksadvies en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt volgende week bekend of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.