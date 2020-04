Redshift Sky Pro brengt een compleet planetarium naar je smartphone en dankzij JustWatch weet je direct bij welke streamingdienst je films en series kunt kijken. Dat en meer in Apps van de week.

Redshift Sky Pro

Kijk je weleens naar de sterren? Dan kan Redshift Sky Pro je vast en zeker bekoren. Deze app brengt het planetarium naar je telefoon. Redshift laat planeten en sterren zien via mooi vormgegeven 3D-modellen en handige statistieken.

Ook plaatst Redshift zaken in perspectief en kun je bijvoorbeeld jouw huidige positie ten opzichte van Jupiter bekijken. Het is zelfs mogelijk om op andere planeten te 'landen' en zo het oppervlak te leren kennen.

Aan de hand van 25 op maat gemaakte hoofdstukken word je op een toegankelijke manier bijgepraat over het heelal. Goedkoop is de app niet: Redshift Sky Pro kost 9,99 euro.

Download Redshift Sky Pro voor Android of iOS (9,99 euro)

JustWatch

Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video en Quibi: het aantal streamingdiensten blijft maar toenemen. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Probeer dan eens JustWatch. Deze app laat zien via welke streamingdienst je films en series kunt kijken.

Na het downloaden van de app geef je aan van wat voor films je houdt, waarna JustWatch titels aanbeveelt. Als er een leuke titel bij zit, tik je erop en JustWatch laat zien via welke aanbieder je de film of serie kunt kijken. Ook kun je zelf zoeken naar specifieke films en series.

JustWatch is geen nieuwe app, maar heeft afgelopen weken enkele fijne updates gekregen. Het aanbod is bijvoorbeeld flink vergroot en de app voelt nu overzichtelijker aan.

Download JustWatch voor Android of iOS (gratis)

ICQ New

Met vrienden bijpraten doe je nu waarschijnlijk via een chatapp. Sinds afgelopen week kun je hiervoor ook ICQ New gebruiken, een vernieuwde versie van het ooit populaire chatprogramma ICQ.

Je kunt met ICQ New onder meer tekstberichten sturen, videobellen en bijvoorbeeld je locatie delen in chats. Ook audioberichten versturen gaat soepel. Een voordeel van ICQ New is dat het naast op de telefoon ook op de computer werkt.

Download ICQ New voor Android of iOS (gratis)