Slachtoffers van datingfraude hebben in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 1,2 miljoen euro aan schade gemeld bij de Fraudehelpdesk. Dat is een grote stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2019, toen het schadebedrag na de eerste drie maanden nog op ruim 700.000 euro stond.

In de eerste drie maanden van 2020 kwamen bij de Fraudehelpdesk 166 meldingen over datingfraude binnen, terwijl dat er begin 2019 nog 112 waren. Dit jaar werden 71 personen daadwerkelijk slachtoffer van datingfraude, tegenover 52 in 2019.

Bij het aantal meldingen over datingfraude gaat het om alle mensen van wie geprobeerd is geld af te troggelen. Slachtoffers zijn de mensen die er daadwerkelijk zijn ingetrapt en dus geld zijn kwijtgeraakt door de scam.

Het is niet bekend of de stijging van de hoeveelheid datingfraude te maken heeft met het coronavirus. "Dat durf ik niet te zeggen", zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde tegen NU.nl. "Maar nu veel mensen thuiszitten, gaan meer mensen op het internet. En dat brengt risico's met zich mee."

'Kan zijn dat de grootste stijging nog moet komen'

Datingfraude is een vorm van fraude waarbij het slachtoffer wordt misleid door iemand die zogenaamd verliefd op diegene is. Het slachtoffer denkt een relatie met iemand op te bouwen, maar wordt in werkelijkheid opgelicht.

Het is een heel intensieve vorm van fraude: slachtoffers worden vaak gedurende een lange periode opgelicht. Volgens Wijngaarde is het daardoor mogelijk dat de grootste stijging van het aantal meldingen nog volgt. "Als er nu meer mensen worden opgelicht, kan het zo zijn dat wij daar pas later meldingen over binnenkrijgen."