Google heeft de regels aangescherpt voor abonnementen die in apps worden aangeboden, schrijft het bedrijf donderdag in een blogpost. Het nieuwe Play Store-beleid dwingt ontwikkelaars om vanaf 16 juni duidelijk te vermelden hoeveel ze in rekening brengen en waarvoor.

Makers van app moeten duidelijk zijn over de voorwaarden van hun betaalde abonnementen.

Bij gratis proefversies moeten ontwikkelaars vermelden hoelang de proefperiode duurt, wat er bij de proefversie is inbegrepen en wat het kost als de proefperiode overgaat in een abonnement. Ook moet het duidelijk zijn hoe een gebruiker het afgesloten abonnement weer kan stopzetten.

De Google Play Store gaat gebruikers op de hoogte stellen als de gratis proefperiode afloopt of als betaalde abonnementen worden verlengd. Ook worden abonnees die de app hebben verwijderd uitgelegd dat daarmee niet automatisch ook het abonnement is opgezegd.

Dit alles moet misbruik voorkomen. Google heeft afgelopen september een aantal apps uit de Play Store verwijderd, omdat misbruik werd gemaakt van de proefperiode. Er waren apps verkrijgbaar die specifiek waren gericht op oplichting. Bij gebruikers van deze apps werden honderden euro's afgeschreven, ook als de app al van de telefoon was verwijderd.