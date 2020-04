Afgelopen week heeft Googles maildienst Gmail dagelijks gemiddeld 18 miljoen malware- en phishingmails over COVID-19-virus geblokkeerd. Dat schrijft Google donderdag in een blogpost. Deze mails komen bovenop de meer dan 240 miljoen spamberichten met betrekking tot het coronavirus die het bedrijf dagelijks ziet binnenkomen.

Het bedrijf zegt dat de malware- en phishingmails in veel gevallen niet nieuw zijn, maar bestaande malwarecampagnes zijn die zijn bijgewerkt om misbruik te maken van angst en verwarring rondom het coronavirus. Ze gebruiken deze angst om mensen te overtuigen om geld over te maken of te klikken op een foutieve link in de mail.

Zo ziet Google mails voorbijkomen waarin kwaadwillenden zich voordoen als gezaghebbende instanties zoals de gezondheidsorganisatie WHO om frauduleuze donaties te vragen of malware te verspreiden.

Ook ziet Google phishingpogingen die specifiek zijn gericht op mensen die thuiswerken. Zo worden bijvoorbeeld nepmails gestuurd met de vraag om via een link een formulier in te vullen die de werkgever nodig zou hebben om de loonlijst bij te houden tijdens het thuiswerken.

Google zegt actief te monitoren op COVID-19-gerelateerde malware en phishing. Daarvoor wordt onder meer kunstmatige intelligentie ingezet. Volgens het bedrijf wordt meer dan 99,9 procent van de spam, phishing en malware geblokkeerd.

