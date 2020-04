Facebook gaat gebruikers waarschuwen die nepnieuws over het coronavirus hebben geplaatst. Het gaat om berichten die tot fysieke schade kunnen leiden, zoals het advies om bleek te drinken om het virus te doden.

Het is ongebruikelijk dat Facebook zo hard stelling neemt in een maatschappelijke discussie. Mark Zuckerberg verklaarde dinsdag te vinden dat nepnieuws over het coronavirus grotere schade aan kan richten dan bijvoorbeeld nepnieuws in verkiezingstijd. Hier treedt Facebook niet tegen op.

Het coronavirus heeft inmiddels wereldwijd meer dan 136.000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Meer dan 2 miljoen mensen zijn momenteel bevestigd besmet. De meeste landen ter wereld bevinden zich momenteel in lockdown, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Facebook stelt vele honderdduizenden nepberichten over het coronavirus offline te hebben gehad. Eerder verwierp het bedrijf het voorstel om verspreiders van nepnieuws aan te spreken op hun posts omdat dit juist meer aandacht op de fake berichten zou vestigen.

