Het ministerie van Defensie verbiedt medewerkers om op zakelijke apparaten zoals computers en telefoons de videobelapp Zoom te gebruiken, bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Volgens de Beveiligingsautoriteit (BA), die binnen Defensie verantwoordelijk is voor het beleid en toezicht op dit gebied, bevat de app "veel beveiligingsproblemen" die een gevaar vormen voor de privacy van de gebruiker en de "informatiebeveiliging van Defensie" in gevaar kan brengen.

Op welke risico's de BA zich precies baseert, is onduidelijk. De woordvoerder van het ministerie kon die vraag niet beantwoorden. Wel zijn de afgelopen weken meerdere beveiligingskwesties rond Zoom aan het licht gekomen, nadat de app in korte tijd aan populariteit won.

Naast Zoom staan er op dit moment geen vergelijkbare videobelapps op de zwarte lijst, aldus de woordvoerder.

Defensie instrueert medewerkers om op zijn interne netwerk de zakelijke variant van Skype te gebruiken voor communicatie tussen defensiemedewerkers onderling. Voor communicatie met collega's die niet op dat netwerk kunnen, is Teams goedgekeurd. Beide diensten zijn in handen van Microsoft.

Een woordvoerder namens Zoom laat aan NU.nl weten dat hij op dit moment in afwachting is van een reactie uit de Verenigde Staten, waar het hoofdkantoor van Zoom gevestigd is.