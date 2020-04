De politie heeft woensdag in Oldenzaal vier tieners aangehouden die worden verdacht van fraude met een zogenaamd verlopen bankpas. Een beoogd slachtoffer uit de Overijsselse plaats ontving een sms'je uit naam van zijn bank, maar in werkelijkheid was het bericht gestuurd door een oplichter, meldt de politie donderdag op zijn website.

In het sms-bericht stond dat het slachtoffer via een link een nieuwe bankpas kon aanvragen. Daarna werd hij gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van een postbedrijf. Deze persoon zou de zogenaamd verlopen bankpas komen ophalen.

Via de website kan een oplichter toegang tot de gegevens van een slachtoffer krijgen, zoals de pincode en een telefoonnummer. Als een crimineel vervolgens ook de bankpas in handen weet te krijgen, kan de rekening van het slachtoffer geleegd worden.

In Oldenzaal lichtte het beoogde slachtoffer de politie in. Die kon een man in bedrijfskleding van het postbedrijf aanhouden. Ook drie tieners die in een auto verderop zaten, zijn opgepakt. De zeventien- tot negentienjarige verdachten komen uit Almere, Amsterdam en Diemen.