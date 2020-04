Facebook gaat gebruikers die met desinformatie over het coronavirus in aanraking zijn gekomen doorsturen naar de website van gezondheidsorganisatie WHO, maakt het bedrijf donderdag bekend in een blogpost.

Facebook verwijdert nepnieuws en complottheorieën over het virus die mensen in gevaar kunnen brengen. Gebruikers die dit soort informatie hebben geliket, erop hebben gereageerd of er een reactie onder hebben geplaatst, krijgen op hun tijdlijn een melding.

Deze melding stuurt de gebruiker door naar een pagina op de website van de WHO waar mythes over het COVID-19-virus ontkracht worden. Deze melding kunnen de Facebook-gebruikers vervolgens delen met vrienden.

"Op deze manier willen we mensen die mogelijk met deze content in aanraking zijn gekomen, verwijzen naar een betrouwbare bron voor het geval ze deze claims buiten Facebook opnieuw tegenkomen", aldus Facebook.

De nieuwe functie zal ergens in de komende weken ook beschikbaar worden gesteld in Nederland, maar de exacte datum is nog niet bekend. Alleen Facebook-gebruikers krijgen deze meldingen te zien. De functie wordt nog niet toegepast op andere platformen van Facebook, zoals Instagram en WhatsApp.

Duizenden berichten met desinformatie over coronavirus verwijderd

Facebook heeft tot nu toe honderdduizenden berichten met desinformatie over het COVID-19-virus verwijderd, vertelt het bedrijf. "Denk hierbij aan schadelijke claims, zoals dat bleek drinken je geneest van COVID-19 en de theorie dat jonge mensen immuun zouden zijn voor het virus."

Desinformatie die niet direct tot fysieke schade lijdt, wordt niet meteen door Facebook verwijderd. Daar plaatst het platform een waarschuwing bij. In maart toonde Facebook waarschuwingen bij ongeveer 40 miljoen posts. Bij het zien van deze waarschuwingen klikte 95 procent van de gebruikers niet door naar de content die de desinformatie bevatte.

