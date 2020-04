Samsung heeft een nieuwe tablet gepresenteerd. Het gaat om de Galaxy Tab S6 Lite, een iets minder krachtige en goedkopere versie van de vorig jaar verschenen Galaxy Tab S6.

De Galaxy Tab S6 Lite heeft een scherm van 10,4 inch met smalle randen. Het apparaat kan onder meer gebruikt worden voor tijdens het studeren. Met de vernieuwde S Pen kunnen gebruikers aantekeningen maken.

Dat kan volgens Samsung sneller en met meer drukpunten dan op eerder verschenen Samsung-tablets. De S Pen hoeft niet te worden opgeladen en is magnetisch op de zijkant van de tablet te klikken.

Verder is de Galaxy Tab S6 Lite voorzien van een koptelefoonaansluiting. Op de voorkant is een camera van 5 megapixels aanwezig om mee te videobellen en op de achterkant is een camera van 8 megapixels geplaatst.

Het toestel biedt 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB opslagruimte. Er komen twee versies. De wifivariant kost 379 euro en de versie met 4G-ondersteuning 439 euro. De tablet is vanaf 30 april te koop.