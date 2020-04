In de laatste weken is er sprake van een vloedgolf van fraude via WhatsApp. Een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zegt tegen NU.nl dat het aantal meldingen "met tientallen procenten" is toegenomen.

WhatsApp-fraude is nu goed voor een derde van alle meldingen over phishing en bankpasfraude, aldus de betaalorganisatie.

Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich via WhatsApp voor als een goede bekende van het slachtoffer. "Via sociale media of door het hacken van gegevens weten ze van alles over het slachtoffer", vertelt de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

De criminelen zeggen dat ze niet bij hun eigen telefoon kunnen, daarom een ander nummer gebruiken en geld nodig hebben. "Op die manier hebben mensen al duizenden euro's overgemaakt." De Betaalvereniging roept consumenten op nooit geld over te maken naar personen die zij nooit gesproken hebben of niet herkennen.

Schade als gevolg van phishing en bankpasfraude verdubbeld

De totale schade als gevolg van phishing is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, van 3,81 miljoen euro in 2018 tot 7,94 miljoen euro in 2019, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland. Bij phishing hengelen kwaadwillenden met nepmailtjes, sms'jes of appjes naar persoonlijke data zoals bankgegevens.

Ook de schade als gevolg van gestolen of verloren bankpassen is in een jaar tijd bijna verdubbeld: van 3,32 miljoen euro in 2018 tot 6,61 miljoen euro vorig jaar. Bij bankpasfraude wordt het slachtoffer verleid om zijn of haar bankpas met de post op te sturen en de bijbehorende pincode af te geven.

Volgens de organisaties spelen fraudeurs daarbij in op de actualiteit. "Nu spelen ze bijvoorbeeld in op de coronacrisis door valse berichten te sturen of mensen te bellen dat ze hun huidige bankpas zouden moeten opsturen voor een nieuwe zogenaamde antibacteriële bankpas. Banken vragen klanten nooit om hun bankpas op te sturen", aldus de Betaalvereniging.