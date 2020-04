Facebook bouwt een verborgen platform om meer te weten te komen over trollen en oplichters op Facebook. Het platform is in feite een schaduwversie van Facebook waar niet-bestaande gebruikers het gedrag van echte Facebook-gebruikers simuleren, blijkt uit de paper Web Enabled Simulation (WES) van onderzoekers van Facebook.

Sommige bots zijn oplichters en andere bots doelwitten. Zij kunnen berichten delen en liken of juist misbruiken en scammen. Bepaalde bots worden getraind om gedrag te vertonen dat lijkt op het gedrag van echte oplichters op Facebook. Andere bots worden vervolgens getraind om te modereren op content die de regels van Facebook overtreedt.

Softwaresimulaties zijn niet ongebruikelijk, maar het platform van Facebook is bijzonder omdat de bots sociale interacties simuleren op een platform dat heel erg lijkt op Facebook zelf. Hoewel bots niet door een letterlijke app of webpagina klikken, sturen ze acties als vriendschapsverzoeken via Facebook-code, waardoor dezelfde soorten processen worden geactiveerd als bij een echte gebruiker.

Facebook gebruikt het systeem om nieuwe functies te testen voor toekomstige updates. Facebook kan een potentiële nieuwe functie toevoegen aan het schaduwplatform en zo zien hoe gebruikers daarop zouden reageren. Het bedrijf kan zo de gebreken van de functie bestuderen en die oplossen voordat de functie op het echte socialemediaplatform wordt vrijgegeven.

De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is dat de bots geïsoleerd blijven van echte Facebook-gebruikers zodat de simulatie niet tot onverwachte interacties tussen bots en echte gebruikers leidt.