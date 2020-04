Uit voorlopig bewijs blijkt dat het Witte Huis geen druk heeft uitgevoerd om een lucratief contract van het Amerikaanse ministerie van Defensie niet aan Amazon te gunnen, schrijft de inspecteur-generaal van het ministerie in een rapport dat woensdag openbaar is geworden.

Het gaat om het zogenoemde JEDI-contract ter waarde van miljarden dollars, dat de winnaar het recht geeft om jarenlang de clouddiensten voor het Pentagon te verzorgen. In oktober werd bekend dat Microsoft het contract met het Amerikaanse ministerie van Defensie zou aangaan.

Concurrent Amazon was het daar niet mee eens. Het bedrijf stelde dat de Amerikaanse president Donald Trump druk zou hebben uitgevoerd om het contract niet aan Amazon te geven. Onder meer Trumps kritiek op Amazon, directeur Jeff Bezos en The Washington Post, ook eigendom van Bezos en regelmatig kritisch op Trump, zouden daarbij een rol hebben gespeeld.

De inspecteur-generaal stelt dat dit niet geconcludeerd kan worden uit bewijs dat voor het onderzoek is ingezien. Volgens de inspecteur-generaal is defensiepersoneel op basis van de beschikbare informatie "niet onder druk gezet door hun leidinggevenden, die mogelijk contact met het Witte Huis hebben gehad."

Defensie instrueerde getuigen om geen vragen te beantwoorden

Het onderzoek naar mogelijke inmenging vanuit het Witte Huis is echter incompleet, omdat belangrijke getuigen uit de uitvoerende tak van de Amerikaanse overheid uiteindelijk niet gehoord zijn. De adviesraad van het Amerikaanse ministerie van Defensie beriep zich namelijk op een "presidentieel communicatieprivilege".

Getuigen werden daarom gevraagd om geen vragen te beantwoorden over contact tussen het ministerie van Defensie en de Amerikaanse president of het Witte Huis. De inspecteur-generaal wilde niet akkoord gaan met de voorwaarden die verbonden waren om de vragen schriftelijk in te dienen.

"We konden daarom niet de volledige omvang of aard van het contact tussen ambtenaren en medewerkers van het ministerie van Defensie vaststellen", concludeert de inspecteur-generaal. "Als gevolg daarvan kunnen we niet met zekerheid stellen dat er geen contact tussen het Witte Huis en het ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden die de JEDI-procedure beïnvloed zou kunnen hebben."