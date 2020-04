Een C2000-mast in Spijkenisse is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken, meldt de politie. De mast wordt gebruikt voor communicatie tussen hulpdiensten. De politie roept getuigen van de brand op zich te melden.

De brand werd 's nachts gemeld om 0.15 uur. De melder zag vlammen van 2,5 meter hoog bij de zendmast. Het bleek te gaan om een C2000-zendmast. C2000 wordt in Nederland onder meer gebruikt door de politie, brandweer, ambulancediensten en marechaussee.

De mast was afgeschermd door een hekwerk en is op een betonnen voet gebouwd. De schade bleef daardoor beperkt en de mast bleef in werking. De brand is snel geblust.

De afgelopen weken worden er meerdere zendmasten in brand gestoken. De politie noemt dit "zorgelijk en onacceptabel", omdat het telefoonnetwerk daardoor problemen kan krijgen. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn.

De politie roept mensen op om verdachte situaties rondom zendmasten in de buurt goed in de gaten te houden en om direct 112 te bellen als er brand wordt gesticht.