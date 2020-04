De politie heeft tot nu toe zo'n 35 tips ontvangen over de man die afgelopen vrijdag een zendmast in Groningen in brand stak. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Dinsdagavond waren beelden van de brandstichting te zien in het programma Opsporing Verzocht.

De tientallen tips die daarna binnenkwamen, worden onderzocht. De politie zegt dat er "bruikbare informatie" bij zit. Om wat voor informatie het gaat wordt omwille van het lopende onderzoek niet uit de doeken gedaan.

In de uitzending van Opsporing Verzocht was te zien hoe een man zijn auto bij een zendmast parkeerde, uitstapte en benzine onderaan de mast goot. Daarna stak hij de vloeistof in brand en reed hij weg.

In de voorbije weken zijn er veertien zendmasten door heel Nederland in brand gestoken. De politie noemt dit "zorgelijk en onacceptabel", omdat het telefoonnetwerk daardoor problemen kan krijgen. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn.

Tot nu toe is er altijd "behoorlijke schade" aan de zendmasten, maar zijn er in het netwerk nog nauwelijks problemen opgetreden. "Maar je ziet dat de brandstichting fors doorgaat", zegt de politiewoordvoerder. "Het is de vraag wanneer het fout gaat."

De politie roept mensen op om verdachte situaties rondom zendmasten in de buurt goed in de gaten te houden en om direct 112 te bellen als er brand wordt gesticht.