Apple deelt mobiele data van Apple Kaarten op een website om de reisbewegingen van mensen tijdens de coronacrisis inzichtelijk te maken. Dat doet Apple aan de hand van geplande routes in de Kaarten-app.

Op de Mobility Trends Reports-website van Apple is per stad en land informatie op te vragen. In een grafiek is vervolgens te zien hoe mensen zich bewegen. Zo is te zien hoeveel mensen te voet, per auto en met het openbaar vervoer reizen.

Apple zegt dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft. De data zijn niet gekoppeld aan een Apple ID van gebruikers, waardoor een individu niet te achterhalen is. Ook wordt geen geschiedenis van gebruikerslocaties bewaard.

Aan het begin van deze maand zette Google eenzelfde soort stap. Ook dat bedrijf maakt voor overheden en onderzoekers inzichtelijk in hoeverre mensen thuisblijven tijdens de coronacrisis. Dat gebeurt eveneens op basis van de locatiegeschiedenis van gebruikers.

