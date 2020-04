Nest-eigenaar Google vermindert in de Verenigde Staten tijdelijk de videokwaliteit van Nest-camera's om de impact op het totale internetverbruik te verminderen. Dat mailt Google aan eigenaren.

De update wordt in de komende dagen uitgerold. Nest-bezitters worden via een melding in de Nest-app op de hoogte gehouden. De kwaliteit wordt teruggeschroefd als die hoger is ingesteld dan de standaard.

"Deze aanpassing draagt er mogelijk aan bij dat het voor mensen gemakkelijker is om via het internet te kunnen blijven leren, werken en alles daar tussenin", zegt Google tegen The Verge. Tijdens de coronacrisis worden de netwerken zwaarder belast dan normaal, omdat veel mensen thuis zitten.

De aanpassing zou vooralsnog gelden in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of de kwaliteit in Nederland ook omlaag gaat. Overigens kunnen gebruikers de kwaliteitsinstellingen wel weer handmatig terugzetten naar een hoger niveau.

Eerder bracht Google de standaard streamingkwaliteit op YouTube al omlaag naar 480p. Ook hierbij geldt dat mensen die vervolgens handmatig weer omhoog kunnen schroeven naar bijvoorbeeld hd-kwaliteit.

Naast Google hebben ook andere bedrijven aanpassingen in de kwaliteit gemaakt. Zo ging de kwaliteit van video's op Netflix en Disney+ omlaag en bracht Sony de downloadsnelheden van het PlayStation Network naar beneden.