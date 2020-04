Het Radboudumc in Nijmegen gaat onderzoeken of smartwatches die Google-zusterbedrijf Verily heeft geleverd voor onderzoek naar parkinson, ook gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar het coronavirus. Mogelijk kan een coronageval in een vroeg stadium herkend worden met de gegevens die de sensoren van het horloge verzamelen, zei onderzoeker Bas Bloem dinsdagochtend in het Radio 1 Journaal.

"Die mensen (uit het originele onderzoek, red.) lopen al tot twee jaar lang rond met een supergeavanceerd slim horloge, een smartwatch, die op allerlei manieren elementen van parkinson meet", zei Bloem tegen het NOS-radioprogramma.

"Maar ook bijvoorbeeld je hartslag, de huidweerstand... en wij realiseerden ons dat, hoewel die studie daar nooit voor bedoeld was, we deze situatie nu kunnen gebruiken om te zien of bij die mensen uit de studie die een corona-infectie ontwikkelen, we dat horloge kunnen gebruiken als een hele vroege thermometer."

Bloem vertelde verder dat de patiënten uit het originele onderzoek om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens ook voor het corona-onderzoek in te zetten. Die toestemming komt bovenop de permissie die de patiënten in eerste instantie al voor het onderzoek moesten geven.

Onderzoek duurt in eerste instantie drie maanden

De data uit de sensoren worden gekoppeld aan vragenlijsten die deelnemers invullen. Op die manier wil het Radboudumc onderzoeken of er veranderingen plaatsvinden voordat de patiënt zelf merkt dat hij besmet is met het virus of de daaruit voortkomende ziekte heeft.

Het onderzoek duurt in eerste instantie drie maanden. Daarna bekijkt het Radboudumc of het nodig is om de studie langer te laten duren. De medische data die uit het onderzoek voortkomen zijn niet te herleiden naar individuen, benadrukte Bloem.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.