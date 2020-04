Bluetooth is niet perfect, maar de technologie werkt beter dan het gebruik van locatiegegevens om te traceren bij wie een met het coronavirus besmette persoon in de buurt is geweest, stellen Google en Apple dinsdag in gesprek met Europese journalisten.

De twee bedrijven maakten vrijdag bekend samen te werken aan onderliggende technologie voor corona-apps. Google en Apple hebben met hun besturingssystemen Android en iOS nagenoeg de hele smartphonemarkt in handen.

Het idee is dat smartphones continu een bluetoothsignaal uitzenden en er een logboek ontstaat van andere smartphones die in de buurt zijn geweest. Op de telefoons wordt een uniek nummer opgeslagen. Gebruikers kunnen dit logboek delen met de autoriteiten, zodat de personen achter de opgeslagen nummers gewaarschuwd kunnen worden.

Dit traceeronderzoek zou beter werken met bluetooth dan met locatiegegevens mogelijk zou zijn. Locatiegegevens vertellen bijvoorbeeld dat je in een winkelcentrum bent geweest, maar niet bij wie je daar in de buurt was, luidt het voorbeeld.

Daarnaast biedt de technologie ook andere mogelijkheden die de privacy en het vertrouwen in de apps beter kunnen waarborgen, benadrukken Google en Apple. Zo registreert bluetooth alleen dat mogelijk contact heeft plaatsgevonden, maar niet waar dat gebeurde. Het unieke nummer moet ook niet terug te herleiden zijn naar personen.

Nederland onderzoekt mogelijke inzet van corona-apps

In mei moet de koppeling van Google en Apple beschikbaar worden, bedoeld voor officiële apps van een gezondheidsinstantie. Daarmee moeten smartphones met Android en iOS met zo'n app samenwerken om het traceren mogelijk te maken. Op dit moment stuit traceren vanwege verschillen in de software nog op problemen.

Later volgt een update aan zowel Android als iOS waarmee mensen een digitaal logboek kunnen bijhouden zonder dat zij daarvoor een app hoeven te downloaden. Dit gebeurt alleen als een gebruiker daarvoor toestemming geeft. Om het logboek te delen met de autoriteiten, moet alsnog een app gedownload worden.

Het kabinet onderzoekt op dit moment hoe een app er voor Nederland uit zou kunnen zien. Naar verwachting worden meer details over de plannen uiterlijk in de week van 20 april bekendgemaakt.

