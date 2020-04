OnePlus heeft dinsdagmiddag twee nieuwe toestellen onthuld. De OnePlus 8 Pro is het topmodel met een 120 Hz-scherm en vier camera's op de achterkant.

De OnePlus 8 Pro heeft een scherm van 6,78 inch en is daarmee groter dan de OnePlus 7T (6,67 inch) die vorig jaar verscheen. Dat toestel had een camera dat uit de behuizing omhoog schoof. Die is op de OnePlus 8 Pro vervangen door een cameragat in het scherm. Op die manier blijft er volgens het bedrijf meer ruimte over voor andere onderdelen.

Voor het eerst is een OnePlus-toestel voorzien van een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, wat beelden soepeler moet doen ogen. Met name in games zou dat merkbaar zijn. Video's die niet 120 beelden per seconde tonen, worden met software opgeschaald om toch die ververssnelheid te halen. Het voordeel is volgens OnePlus bijvoorbeeld dat actiescènes met veel beweging beter te volgen zijn.

Op de achterkant zijn vier cameralenzen geplaatst: een standaardlens voor foto's van 48 megapixel, een groothoeklens met een beeldhoek van 120 graden, een telelens voor drie keer optisch zoomen en een lens die kleuren filtert. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld direct opnames in zwart-wit maken, zonder kwaliteitsverlies.

De OnePlus 8 Pro heeft een Snapdragon 865-processor en is geschikt voor 5G-netwerken. Hij heeft een 4.510 mAh-accu en is het eerste toestel van OnePlus dat ook draadloos opgeladen kan worden.

Het toestel verschijnt in twee opties. De OnePlus 8 Pro met 8 GB werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte kost 899 euro. De versie met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte kost 999 euro. De telefoon verschijnt 21 april.

OnePlus 8 met minder camera's

Naast een Pro-variant verschijnt ook een reguliere OnePlus 8. Deze is met een scherm van 6,55 inch iets kleiner. Ook dit toestel heeft een cameragaatje in het scherm, dat een verversingssnelheid van 90 Hz heeft.

De OnePlus 8 heeft drie cameralenzen: de standaardlens voor foto's van 48 megapixels, een groothoeklens met een beeldhoek van 116 graden en een macrolens voor close-ups. Ook deze telefoon heeft een 5G-ready Snapdragon 865-processor.

Het toestel is verder voorzien van een accu van 4.300 mAh, maar kan niet draadloos worden opgeladen. Hij verschijnt in twee versies. De variant met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag kost 699 euro. De 12GB RAM-versie met 128 GB opslag kost 799 euro. Er is geen variant met 256 GB opslagruimte. Het toestel komt op 21 april op de markt.