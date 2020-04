De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in het afgelopen jaar 1.460.000 mobiele telefoonnummers teruggehaald die niet meer werden gebruikt. Dat staat in de Monitor Nummeruitgifte van de ACM.

Na het terughalen van de nummers is voor het eerst sinds 2012 minder dan 90 procent van alle beschikbare nummers in gebruik. Met de terughaalactie werd ruimte gemaakt voor beschikbare 06-nummers die in de toekomst uitgegeven kunnen worden.

In oktober maakte de ACM al bekend nummers te gaan terugvragen bij telecombedrijven, om een tekort aan 06-nummers te voorkomen. Destijds werd al bekend dat VodafoneZiggo 1,2 miljoen ongebruikte nummers had teruggegeven aan de ACM.

De telefoonnummers die zijn teruggegeven komen na een 'afkoelperiode' weer beschikbaar, zodat ze uitgegeven kunnen worden aan nieuwe klanten. Deze periode is nodig omdat om te voorkomen dat een nieuwe eigenaar wordt gebeld door mensen die de oude eigenaar van het nummer proberen te bereiken.

De ACM is verantwoordelijk voor de voorraad van telefoonnummers in Nederland. De nummers worden vanuit de toezichthouder uitgegeven aan telecomaanbieders, die ze aan klanten kunnen koppelen. In totaal zijn er 60 miljoen nummers beschikbaar.