Ziggo heeft een paar duizend mensen vanwege een foutje in de administratie maandenlang gratis van het televisiepakket Kabel TV voorzien. Bij hen werd het maandbedrag van 18,70 euro niet in rekening gebracht.

De klanten hebben een brief ontvangen waarin staat dat het abonnement voor Kabel TV niet goed is gefactureerd, bevestigt woordvoerder Hans den Heijer van VodafoneZiggo aan NU.nl. Het is niet bekend om hoeveel klanten het precies gaat, maar het gaat in ieder geval om "een paar duizend" mensen.

"Er bleek een fout in onze administratie te zijn, waardoor we bij een groep klanten het maandelijkse bedrag van het televisieabonnement niet in rekening hebben gebracht", zegt Den Heijer. "De duur verschilt per klant, gemiddeld gaat het om een paar maanden."

Vanaf april wordt de fout hersteld en betalen de klanten hun abonnementsgeld weer. "Omdat het onze vergissing is, berekenen we niets met terugwerkende kracht", zegt de Ziggo-woordvoerder. Klanten hoeven verder niets te doen.