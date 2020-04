Meerdere zendmasten in Nederland zijn in de afgelopen dagen beschadigd door brand. Autoriteiten gaan uit van brandstichting, mogelijk vanwege zorgen over het komende 5G-netwerk.

Met name in de provincie Noord-Brabant werden masten in brand gestoken.

Zo stonden in de nacht van vrijdag op zaterdag twee zendmasten in Veldhoven in brand. Een woordvoerder van de politie zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat rekening wordt gehouden met brandstichting en dat er een onderzoek is gestart.

Diezelfde nacht was het ook in Oudenbosch raak. De brandweer bluste daar branden in twee zendmasten die bij elkaar in de buurt staan.

Zaterdagavond werd door een passant in Tilburg ontdekt dat een kast van een zendmast was beschadigd. Er werden brandsporen gevonden, maar het vuur was bij de ontdekking al gedoofd.

Ook op andere plekken in Nederland brand

In Groningen stak een man vrijdagavond een zendmast in brand met benzine. De dader werd betrapt door een voorbijganger en sloeg daarna op de vlucht.

Zondagavond stonden twee zendmasten in Almere in brand, meldt Omroep Flevoland. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om kleine branden die snel werden geblust. Overigens is niet duidelijk wat voor zendmasten het betreft. De schade aan de masten is niet bekend. De politie kon niet zeggen of de branden waren aangestoken. Wel wordt er onderzoek gedaan.

Niet alleen afgelopen weekend waren er branden: in onder meer Rotterdam, Beesd (Gelderland) en de eveneens Brabantse plaatsen Deurne en Nuenen stonden eerder al zendmasten in brand.

Branden kunnen 112 onbereikbaar maken

Rob Bongenaar van belangenclub Monet, de schakel tussen overheid en de providers, waarschuwde al voor verminderde mobiele bereikbaarheid. "Dit soort incidenten heeft gevolgen voor de mobiele dekking in de regio, waardoor 112 in de regio mogelijk niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien."

Ook in het buitenland worden masten in brand gestoken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, na verspreiding van online nepnieuws waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd.

Voor de uitrol van het 5G-netwerk, dat onder meer sneller mobiel internet belooft, worden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici uitten hun zorgen over de straling van de masten die schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Tot nu toe wijst onderzoek uit dat de straling onder het limiet van de Europese Unie blijft.