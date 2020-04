De nieuwe videodienst Quibi is in de eerste week na zijn verschijning 1,7 miljoen keer gedownload, maakt directeur Meg Whitman bekend aan CNBC.

Analisten hadden vooraf verwacht dat de app in de eerste week tussen de miljoen en anderhalf miljoen keer gedownload zou worden.

Quibi is exclusief beschikbaar op iPhone en Android-telefoons. Gebruikers kunnen series van maximaal tien minuten per aflevering op hun telefoon bekijken, in zowel horizontale als verticale houding. Het bedrijf heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd om bekende acteurs en regisseurs te strikken voor de productie van series.

Volgens Whitman zijn de meeste gebruikers dertigers en kijkt 80 procent van de gebruikers ten minste de eerste aflevering van een serie af. Meer details over het gebruik werden niet bekendgemaakt; zo is niet bekend wat populaire series zijn en hoe vaak ze zijn bekeken.

Quibi heeft nog geen tv-ondersteuning: de programma's kunnen alleen op de smartphone worden bekeken. Het bedrijf werkt wel aan een manier om toch video's naar de televisie te kunnen streamen. "We wilden dit altijd al gaan aanbieden, maar niet direct bij het uitbrengen van de app", zegt Whitman. "Als we van het coronavirus hadden geweten, hadden we daar wellicht meer vaart achter gezet."

De app was ruim twee jaar in ontwikkeling.