Volgens interne documenten van Apple die in handen zijn van Bloomberg staan er dit jaar nog vier nieuwe iPhones op het programma. Volgens de documenten krijgen de iPhones een nieuw design, dat meer zal lijken op de iPad Pro-modellen. Een woordvoerder van Apple wilde niet ingaan op de geruchten tegenover Bloomberg.

In de documenten worden vier nieuwe modellen genoemd, die in het najaar van 2020 in de winkels komen te liggen. Volgens bronnen binnen het bedrijf ondersteunen de nieuwe toestellen 5G.

Twee van de nieuwe modellen volgen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max op. Daarnaast komen er twee goedkopere modellen die de iPhone 11 opvolgen. Twee van de vier modellen zouden platte, roestvrijstalen randen en ronde hoeken hebben, net als de iPad Pro.

De high-end modellen krijgen drie camera's op de achterzijde. De twee goedkopere varianten krijgen twee camera's. Volgens de documenten krijgen de telefoons met drie camera's het nieuwe LiDAR-scansysteem, dat ook in de nieuwe iPad Pro's zit. Met dit systeem kunnen apps via beelden van de camera nauwkeurig berekenen wat de afstand is tot verschillende objecten.

Het scherm van het grootste toestel wordt net iets groter dan het scherm van 6,5 inch van de iPhone 11 Pro Max. Verder krijgen de iPhones een nieuwe, krachtigere processor, maar het is nog niet duidelijk welke chip de nieuwe toestellen precies krijgen.

Apple brengt de nieuwe iPhone meestal in september uit, maar analisten verwachten dat de nieuwe iPhones dit jaar later uitkomen vanwege het coronavirus.